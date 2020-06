Meilleur rebondeur de l'Euroleague, Nikola Milutinov signe au CSKA Moscou

Après 5 années passées à l'Olympiakos Le Pirée, Nikola Milutinov (2,13 m, 25 ans) a décidé de relever un nouveau challenge. L'international serbe a officiellement paraphé un contrat de 3 ans avec le CSKA Moscou, comme nous l'indiquions il y a trois semaines. Il remplace ainsi l'emblématique Kyle Hines (en photo). Sélectionné en 2016 par les San Antonio Spurs en 26e position, le contrat de Milutinov ne comporte cependant pas de clause de sortie vers la grande ligue.

Cette saison, en EuroLeague, ce pivot mobile et très athlétique tournait à 10,3 points à 66% aux tirs, 8,2 rebonds (n°1 de la compétition) et 4 fautes provoquées pour 19,2 d'évaluation en 24 minutes de jeu. Son association avec le meneur américain Mike James va faire des étincelles à n'en pas douter.

Nikola Milutinov has become CSKA player



Center Nikola Milutinov (25 years old, 213 cm) signed 3-year contract with our club.



He played for @olympiacosbc last 5 seasons. Nikola’s collection features the titles in Serbian, Adriatic and Greek leagues.#CSKAbasket pic.twitter.com/nGIuTs6N7F