Michel Veyronnet futur directeur sportif de l'ASVEL

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo :

A la recherche d'un nouveau directeur sportif depuis le départ de François Lamy, qui devrait rejoindre l'organisation du Zalgiris Kaunas, l'ASVEL tient son homme. Il vient de Normandie comme les hommes forts du club rhodanien (Tony Parker, Gaëtan Muller, Nicolas Batum, T.J. Parker...). Il s'agit de Michel Veyronnet (63 ans) selon Paris-Normandie. Directeur sportif du Rouen Métropole Basket depuis 2016, après avoir longtemps été entraîneur de l'équipe professionnelle, il change donc d'entité et assistera la direction et le staff sur la constitution des équipes techniques et des effectifs de la filière de haut-niveau masculine.