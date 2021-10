Mike James : "J'ai choisi Monaco car je voulais jouer pour une équipe qui serait la mienne"

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Cela fait 38 jours qu'il a signé, et on a eu le temps de s'habituer à l'information : Mike James est un joueur de l'AS Monaco Basket. Depuis ce fameux 17 septembre, l'ancien scoreur de Milan a endossé le costume dans lequel tout le monde l'attendait : celui de leader offensif de la Roca Team. Malgré un retour délicat à Vitoria vendredi (18 points à 6/20), le natif de Portland est dans ses standards en EuroLeague après cinq sorties (16,6 points à 37%, 5,2 rebonds et 4,4 passes décisives) mais fait office d'intermittent du spectacle en Betclic ÉLITE : une seule apparition (à Levallois) à l'occasion des cinq premières journées.

Engagé pour tenir tête à l'Étoile Rouge de Belgrade et au CSKA Moscou (les deux adversaires européens de cette semaine) plutôt qu'à l'Élan Béarnais, Mike James est revenu sur les raisons de sa signature en Principauté dans un entretien accordé au média basque Noticias de Alava. L'ex-meneur des Brooklyn Nets voulait devenir le leader incontesté d'une équipe.

« Monaco était le club qui correspondait le mieux à ce que je recherchais. Je voulais aller quelque part où j'aurais vraiment l'impression de jouer pour une équipe qui serait la mienne. En rejoignant le CSKA, je n'avais pas le sentiment que c'était mon équipe, plutôt celle de quelqu'un d'autre. Monaco est un nouveau projet, c'est leur première année en EuroLeague et j'aimerais que les gens disent que ce club a grandi avec Mike James. [...] Cette saison, nous voulons être compétitifs. Je pense que si nous nous battons lors de chaque match et nous qualifions pour les playoffs, nous pourrons alors sortir la tête haute. Ce serait un grand pas en avant en vue de la saison prochaine. »

Battu lors de ses trois dernières rencontres continentales, la Roca Team devra redresser la barre dès demain contre l'Étoile Rouge à domicile. Surtout que le géant moscovite est ensuite attendu dès vendredi à Gaston-Médecin. Forcément un match particulier pour un certain Mike James...



Mike James, l'un des meilleurs attaquants d'Europe à Monaco

(photo : Sébastien Grasset)