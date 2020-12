Mike James, un carton à l'Astroballe avant de se faire l'avocat de Thomas Heurtel : "C'est risible et honteux"

EUROLEAGUE

Crédit photo : Artem Komarov

Auteur d'un début de saison sensationnel, au point d'avoir déjà posé une main sur le trophée de MVP de l'année, Mike James (1,85 m, 30 ans) a encore frappé hier soir à l'Astroballe. Celui qui, rappelons-le, se verrait bien évoluer un jour à Monaco a été insaisissable, torturant la défense villeurbannaise avec 31 points à 10/23, 3 rebonds et 6 passes décisives. Sa deuxième plus grosse saillie offensive de la saison, déterminante dans le onzième succès de suite du leader moscovite.

Mais outre ses performances sportives, le génie du CSKA se fait également de plus en plus entendre par ses prises de position hors terrain. Outré par le traitement infligé par le FC Barcelone à son ex-coéquipier Thomas Heurtel (les deux hommes ont brièvement été associés à Vitoria, en décembre 2014), le natif de Portland a multiplié les tweets d'indignation depuis le développement de l'affaire Heurtel, laissé à Istanbul par le club catalan, vexé de découvrir qu'il négociait en secret avec l'ennemi juré madrilène alors qu'il avait été autorisé à venir en Turquie afin de boucler son supposé transfert au Fenerbahçe.

« Je me demande bien pourquoi ils lui ont refusé l'accès à l'avion. J'ai toujours considéré le Barça comme l'un des clubs les mieux structurés de l'EuroLeague mais si cette histoire est avérée, c'est vraiment une honte. [...] On ne veut plus de toi ici, on veut te mettre dehors mais tu ne peux que aller dans un club qui nous convient ? Ce n'est pas une dictature. Si vous ne voulez plus de moi, laissez-moi partir et je prendrai la meilleure décision possible pour ma famille et moi. Le communiqué de presse du FC Barcelone ne m'a pas fait changer d'avis. Il n'apporte aucune nouvelle information et on dirait qu'il a juste été publié pour qu'ils essayent de se couvrir. Il appartient toujours à votre club mais ne peut voyager avec vous... C'est risible et honteux. [...] Au fait, je suis en train de tweeter depuis le bus de mon équipe. J'ai été autorisé à prendre place dans l'avion. Merci au CSKA ! »

Mais l'histoire ne s'arrête pas là... Au cours de son vol retour vers la Catalogne en début de journée, Thomas Heurtel a fait escale à Lyon. Et la coïncidence la plus folle est qu'il y a croisé... Mike James et le CSKA Moscou. Une photo prise ce matin le montre en pleine discussion, dans les couloirs de l'aéroport Saint-Éxupéry, avec le président moscovite, Andrey Vatutin, entouré de Darrun Hilliard et James. Lequel a tweeté au moment d'embarquer pour la Russie : « Wow, c'est encore pire que ce que je pensais. J'espère que les excuses seront aussi audidles que les critiques. Attendez que toute l'histoire soit révélée. » Avant de livrer plus de détails à des supporters barcelonais remettant en cause son discours : « Ils l'ont viré du bus à la sortie de la salle » ou « Ils ne l'ont pas bien traité. Ils lui ont donné de l'argent pour un taxi et sont partis. »

I really wonder how they didn’t let him on the plane. I’ve always looked at Barca as one of the gold standards of euroleague but if this is what it seems/sounds like that’s a shame for real. — Mike James (@TheNatural_05) December 22, 2020

We don’t want u at this club and we want you to leave but u can’t only go to a place we say..... this isn’t a dictatorship. U don’t want me let me go and I’ll decide what’s best for my family. — Mike James (@TheNatural_05) December 22, 2020

Wish somebody would try to kick me off a bus. Yea right. — Mike James (@TheNatural_05) December 23, 2020

The press release didn’t change my views at all. It didn’t tell me any new information and it just seemed like they released something to try and cover their ass. He still on your team but he can’t travel with you..... shit is laughable and embarrassing — Mike James (@TheNatural_05) December 23, 2020

By the way I’m tweeting from my team bus i was allowed to get on to go to the team plane.



Thanks @cskabasket — Mike James (@TheNatural_05) December 23, 2020