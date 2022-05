Mike James dans le cinq idéal de la saison 2021-2022 de l'EuroLeague

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

L'EuroLeague a révélé le cinq idéal de la saison régulière 2021-2022. Pour la première fois de sa carrière, Mike James (1,85 m, 31 ans) en fait partie. Le meneur de jeu américain a déjà été dans un cinq idéal, en 2018-2019, mais le deuxième. Cette fois, pour sa première saison à l'AS Monaco, le natif de Portland (Oregon) est dans le premier. Il faut dire qu'il a non seulement amené la Roca Team en playoffs, mais il a également terminé troisième meilleur marqueur (16,4 points) et passeur (5,8) de la compétition, au point d'être classé cinquième à l'évaluation (18,1). Surtout, il a augmenté son niveau de jeu en 2022, terminant MVP du mois de mars et réalisant des quarts de finales de playoffs réussis (20,8 d'évaluation) contre l'Olympiakos Le Pirée.

Dans ce cinq, Mike James se retrouve aux côtés du meneur/arrière de l'Anadolu Efes Shane Larkin, des ailier-forts du FC Barcelone et de l'Olympiakos Nikola Mirotic et Sasha Vezenkov, ainsi que du pivot du Real Madrid Walter Tavares.