Mike James de nouveau en froid avec le CSKA Moscou ?

Auteur d'une fin d'année 2020 exceptionnelle, Mike James (1,85 m, 30 ans) avait conduit le CSKA Moscou à 12 victoires de suite et la première place de l'EuroLeague. Mais le début d'année 2021 est bien plus compliqué. Le club russe a perdu 3 fois en 4 rencontres et abandonné la première position au profit du FC Barcelone suite à sa défaite contre le Fenerbahçe Istanbul. Lors de cette rencontre, le meneur scoreur est passé au travers. Ce pourrait être l'ultime sortie de l'ancien joueur de Milan avec l'équipe moscovite.

Absent à Berlin dès ce mercredi

Après ce revers, le natif de Portland (Oregon) aurait eu des échanges tendus avec son coach grec Dimitris Itoudis mais aussi plusieurs coéquipiers selon gazzetta.gr. Donatas Urbonas indique ainsi qu'il n'est pas du voyage avec son équipe à Berlin pour affronter l'ALBA ce mercredi soir. Reste à savoir s'il s'agit d'une punition d'un match de suspension (comme en novembre avec une première brouille avec Dimitris Itoudis) ou d'une crise plus profonde. Citant Fabrizio Lorenzi de La Repubblica, Sportando parle d'un départ. A suivre.

Mardi soir, l'arrière de Milan Malcolm Delaney est venu apporter son soutien à son compatriote. Il explique que ce dernier souhaitait tout simplement assister à des funérailles familiales :

So teams punish players for wanting to attend funerals and pay their respects to people that mean more to them than a basketball. This is a bad business at times and it’s sad we get put in situations where you’re asked to forget about your family for a game. Never will be me