Mike James et le CSKA Moscou se séparent

Après sa parenthèse NBA avec les Brooklyn Nets (7,7 points et 4,2 passes décisives en 18 minutes sur 13 rencontres), Mike James a regagné le continent européen et Moscou, où il s'entraînait individuellement ou avec la réserve, sans pour autant préparer la saison 2021-2022 avec le CSKA. Car le meneur américain était sous contrat avec le club de la capitale russe jusqu'en 2023. Mais les deux parties, qui ne voulaient plus travailler ensemble - Mike James s'est brouillé avec le coach Dimitris Itoudis à plus d'une reprise la saison passée -, viennent de trouver un accord, lui permettant ainsi d'être libre.

CSKA parts ways with James



Our club has come to an agreement with guard @TheNatural_05 to terminate the current contract. pic.twitter.com/9DCRZlcZ0m — CSKA Moscow (@cskabasket) September 11, 2021

Reste à savoir où l'ancien meilleur marqueur de l'EuroLeague rebondira, alors que par le passé il avait partagé son envie d'évoluer à l'AS Monaco, et qu'une rumeur l'annonce là-bas... Mais Basket Actu a démenti l'information.