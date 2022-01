Mike James premier joueur américain à atteindre les 3 000 points en EuroLeague

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Mike James (1,85 m, 31 ans) est le neuvième journée de l'histoire à atteindre la barre des 3 000 points marqués en EuroLeague, et le premier jouer américain à arriver à ce niveau.

Le meneur de jeu de l'AS Moanco a dépassé, grâce à ses 20 points face à l'ASVEL, cette barre symbolique mardi. C'est la huitième saison d'EuroLeague pour l'ancien joueur de Baskonia, du Panathinaikos Athènes, de Milan et du CSKA Moscou. L'Oregonais a réussi cet exploit en seulement 187 rencontres disputées. Seul Nando de Colo a fait plus rapide. Les joueurs de Sasa Obradovic l'ont emporté largement à l'Astroballe, sur le score de 75 à 100. James n'a pas eu à forcer son talent pour triompher d'une équipe rhodanienne usée par la fatigue et les blessures.

Avec Sasa Obradovic, Mike James revit

Le changement de coach à Monaco a semble-t-il permis au meneur américain de se libérer. Rapidement après son arrivée en principauté, il s'était montré en désaccord avec Zvezdan Mitrovic. Son langage corporel était souvent très négatif, quand il n'était tout simplement pas en train de se prendre la tête avec le coach monténégrin, comme à Istanbul.

Mike James went to the locker room after an argument with coach Zvezdan Mitrovic. pic.twitter.com/EUM8iY6qa4 — Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) November 19, 2021

Avec son nouveau coach Sasa Obradovic, Mike James rayonne : lors de ses deux sorties avant le déplacement à Villeurbanne en EuroLeague, il a compilé 12 points et 13 passes décicives face au Maccabi Tel-Aviv puis 26 points, 4 rebonds et 6 passes décisives chez le Bayern Munich, le tout dans des victoires. Tout ceci avec plus d'efficacité : en Bavière, James a tiré à 10 sur 17 aux tirs.



Mike James en discussion avec Sasa Obradovic lors du déplacement à Saint-Pétersbourg, où Monaco joue ce jeudi soir (photo : Manuel Vitali)

Reste à confirmer son bon début d'année face à la belle équipe du Zénith Saint-Pétersbourg, qui l'attend de pied ferme. Un succès en terre russe serait une très bonne chose pour la Roca Team qui signerait ainsi sa quatrième victoire de suite en EuroLeague et pourrait réintégrer le top 8.