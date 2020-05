Mike James resigne au CSKA Moscou

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Comme l’annonce le média russe Izestia, le meneur américain Mike James (1,85 m, 29 ans) va prolonger deux ans au CSKA Moscou. Ce nouveau contrat ne sera signé qu’une fois le retour du joueur à l’entraînement.

En attendant, c’est une excellente nouvelle pour le club russe qui arrive à garder l’un des meilleurs scoreurs de l’EuroLeague cette saison. En effet, le numéro 5 du CSKA tournait à 21,1 points à 42% de réussite à 3-points et 4,3 passes décisives pour 20,9 d’évaluation en 28 minutes par match. Il est tout simplement le troisième marqueur cette saison derrière Shane Larkin et Alexey Shved. C’est donc tout logiquement que Moscou a souhaité prolonger le contrat de l’ancien joueur de Vitoria, du Panathinaikos et de Milan.