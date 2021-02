Mike James sauve le CSKA Moscou contre l'Olympiakos, Valence écrase Saint-Pétersbourg

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

La 26e journée d'EuroLeague a démarré ce jeudi 25 février. Après sa belle victoire contre Milan, le Zénith Saint-Pétersbourg (15 victoires, 10 défaites) s'est écroulé à domicile contre Valence (14 victoires, 12 défaites) en deuxième mi-temps (21-47) pour finir à -29. Louis Labeyrie a cumulé 6 points à 3/4 aux tirs et 3 rebonds en 23 minutes.

En déplacement à Athènes, le CSKA Moscou vivait une une soirée tranquille (26-51 en début de troisième quart-temps) avant le retour de Livio Jean-Charles (6 points à 3/4 et 6 rebonds pour 11 d'évaluation en 26 minutes) & co. C'est Mike James qui a redonné l'avantage aux siens à 3 secondes de la fin avec deux lancers francs marqués suite à une faute de Vassilis Spanoulis. De quoi signer leur 17e victoire en 25 rencontres, avec des débuts réussis pour le Danois Iffe Lundberg (13 points à 5/10, 4 rebonds et 3 passes décisives en 25 minutes).

Au classement, le CSKA Moscou reste deuxième derrière le FC Barcelone (18 victoires, 7 défaites) et devant Milan (17 victoires, 9 défaites). Les Lombards ont été quelque peu accrochés par la lanterne rouge, le BC Khimki, sans toutefois trembler.

Derrière, le Real Madrid (16 victoires, 10 défaites) suit dans le top 4. Jeudi soir, l'équipe de Fabien Causeur (5 points à 2/7 et 2 passes décisives en 19 minutes) a régalé à 3-points (14/29) pour s'imposer contre le Zalgiris Kaunas (14 victoires, 12 défaites) de Joffrey Lauvergne (2 points à 1/5 et 2 rebonds pour -3 d'évaluation en 13 minutes) sans tenter le moindre lancer franc.

Le Bayern Munich possède le même bilan (16 victoires, 10 défaites) suite à sa courte victoire sur le Maccabi Tel-Aviv (10 victoires, 14 défaites), 72-70, après deux lancers francs de Nick Weiler-Babb à 9,3 secondes de la fin.

Les résultats de la 26e journée :