Mike James suspendu par le CSKA Moscou

Plusieurs fois cette saison, des tensions sont apparues entre Mike James (1,85 m, 30 ans) et son entraîneur Dimitris Itoudis. Déjà début novembre, le meneur vedette du CSKA Moscou avait été suspendu un match. C'est de nouveau le cas, "pour les prochains matches", a annoncé le club moscovite ce lundi, expliquant qu'il s'agissait d'une décision de son entraîneur, sans révéler les raisons qui l'ont poussé à faire ce choix.

Meilleur marqueur de l'EuroLeague

Mike James est le meilleur marqueur de l'EuroLeague cette saison. Au sein de cette compétition, il tourne à 19,3 points, 3,1 rebonds, 5,7 passes décisives, 2,9 balles perdues et 4,8 fautes provoquées pour 19,7 d'évaluation (n°2 de la compétition) en 31 minutes cette saison et son équipe occupe la deuxième place du classement avec 20 victoires en 30 rencontres.

James is suspended by the decision of the head coach



Our team’s guard @TheNatural_05 will not take part in the next CSKA games. The decision was made by the head coach @ItoudisD.#CSKAbasket pic.twitter.com/1suIZjcz6o