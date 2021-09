Mike James va-t-il rebondir à l'AS Monaco ?

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Tout juste libéré par le CSKA Moscou, Mike James (1,85 m, 31 ans) va-t-il continuer à évoluer en Europe ? Depuis samedi soir et le tweet de "Home of Glory" l'annonçant en négociations avancées avec l'AS Monaco, de nombreux médias l'envoient en principauté, là même où il avait déclaré vouloir jouer plus tard au cours de sa carrière.

Ce qui pouvait être vue comme un rêve est bien une réalité : selon nos informations l'ancien meilleur marqueur de l'EuroLeague (en 2018-2019) est bien en discussion avec les dirigeants de la Roca Team, qui lui proposerait un contrat jamais vu dans le championnat de France. Après une saison 2020-2021 partagée entre le CSKA Moscou - où il s'est brouillé avec le coach Dimitris Itoudis - et les Nets de Brooklyn - où il a montré qu'il avait clairement le niveau NBA (7,7 points et 4,2 passes décisives en 18 minutes sur 13 rencontres) -, le meneur scoreur pourrait débarquer dans le championnat de France, chez le vainqueur de l'EuroCup 2021. Cependant, d'autres clubs richissimes, comme le Zénith Saint-Pétersbourg et le Fenerbahçe Istanbul, sont également annoncés sur le coup.

Monaco, qui en intégrant l'EuroLeague a fait exploser son budget, tiendrait avec lui l'une des plus grosses recrues de l'histoire du championnat de France. En cas de signature, l'effectif de Zvezdan Mitrovic (qui devrait toutefois laisser trois étrangers en tribune pour les matches de Betclic ELITE) serait alors injouable, sur le papier du moins.