Milan au buzzer contre le Bayern Munich, l'Anadolu Efes Istanbul facile face au Real Madrid

EUROLEAGUE

Crédit photo : Euroleague

A l'occasion du match 1 des quarts de finale de l'EuroLeague, l'Olimpia Milan (quatrième de la phase régulière) recevait le Bayern Munich (cinquième). Au final d'un match extrêmement serré, ce sont les Italiens qui ont fini par s'imposer, 79-78, sur un alley-oop au buzzer entre Macolm Delaney et Zach Leday (17 points).

What an ending!@ZachLeDay32 wins the match with the perfect inbound play!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/5uN0cln0qq — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 20, 2021

Le premier quart-temps fut très serré et les deux équipes se rendent coup pour coup, mais c'est le Bayern qui virait en tête à l'issue des 10 premières minutes (16-18). Le deuxième quart temps fut, lui, à sens unique. Les joueurs du Bayern Munich ont pris l'ascendant, emmenés par un Dennis Seely chaud bouillant (11 points à 3/3 à 3-points dans le quart-temps). Du coup, les Allemands menaient largement à la mi-temps, 44 à 27. Les Milanais ont fait un petit rapproché dans le troisième quart-temps, remporté (26-20), pour n'être plus qu'à 11 points avant l'entame du dernier quart-temps (64-53). Bien lancés, les joueurs d'Ettore Messina ont dominé le dernier acte (26-14), jusqu'à la toute dernière action leur permettant de remporter ce match 1.

Rodrigue Beaubois était chaud

Le scénario était complètement différent en Turquie entre l'Anadolu Efes Istanbul et le Real Madrid. Les Turcs se sont imposés facilement sur leur parquet, 90 à 63.

Emmenés par un Rodrigue Beaubois bien inspiré (19 points à 8/14 aux tirs et 5 rebonds), les joueurs d'Ergin Ataman n'ont jamais tremblé même si la première mi-temps a été serrée (44-40). Les Madrilènes d'un Fabien Causeur maladroit (6 points à 1/7 aux tirs) ont complètement perdu pied en seconde mi-temps, remportée 46-23 par les joueurs par Adrien Moerman (7 points à 3/5 aux tirs et 6 rebonds) & co.

Rendez-vous ce mercredi pour les deux autres affiches des quarts de finale d'EuroLeague, Barcelone v Zénith Saint Pétersbourg (21h) et CSKA Moscou vs Fenerbahçe Istanbul (19h).