Milan écarte Saint-Pétersbourg, le Fenerbahçe déroule à Khimki

Dans un duel entre outsiders, Milan a battu le Zénith Saint-Pétersbourg 82 à 76. Les locaux ont longtemps été derrière avant de prendre le dessus petit à petit en deuxième mi-temps. C'est le champion de France 2012 Malcolm Delaney (12 points) qui a mis le coup de grâce avec un 3-points dans la dernière minute, pour prendre 7 points d'avance.

Milan, avec cette sixième victoire de suite, s'installe sur le podium (15 victoires et 7 défaites) et relègue de Zénith Saint-Pétersbourg à la cinquième place (13 victoires et 8 défaites). Devant, le FC Barcelone (17 victoires et 6 défaites) s'en est sorti de peu sur le parquet de l'Olympiakos Le Pirée (11 victoires et 12 défaites). Les Catalans menaient de 12 points mais c'est les locaux sont revenus et c'est finalement Cory Higgins qui leur a donné la victoire sur la ligne des lancers francs à 6 secondes de la fin, puisque la claquette de l'égalisation de Georgios Printezis était trop tardive, pour donner la victoire à Livio Jean-Charles (6 points à 3/4 aux tirs et 4 rebonds en 20 minutes) & co. Léo Westermann a joué 11 minutes 30 pour 3 rebonds et 1 passe décisive.

Enfin, le Fenerbahçe Istanbul n'a eu aucun mal à l'emporter à Khimki, signant ainsi sa huitième victoire de suite pendant que les Russes eux vivaient là leur quinzième revers consécutif ! Face à une équipe démunie, les Stambouliotes ont réussi 29 de leurs 34 tirs à 2-points. L'équipe de Nando De Colo (18 points à 7/9, 3 rebonds et 3 passes décisives pour 23 d'évaluation en 21 minutes), qui a terminé avec une évaluation collective de 155, est de retour dans le Top 8 avec 13 victoires et 10 défaites.

A noter que la rencontre entre le Maccabi Tel-Aviv et l'Anadolu Efes a du être reportée du fait des nouvelles règles d'entrée sur le territoire israélien, encore durcies à cause de la COVID-19.

