Milan en souffrance contre l'Olympiakos Le Pirée, Barcelone facile contre Kaunas

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Depuis sa victoire contre le FC Barcelone dans le choc des leaders en EuroLeague, au début du mois de novembre, Milan est dans le dur. Après sa lourde défaite à Kazan la semaine dernière, l'équipe d'Ettore Messina s'est inclinée à domicile 93 à 72 contre l'Olympiakos Le Pirée. Très, les locaux ont été distancés à cause d'une défense "pas au niveau requis" selon son coach. Dans le camp vainqueur, Moustapha Fall a fini à 7 points à 1/2 aux tirs et 5/8 aux lancers francs, 3 rebonds, 3 balles perdues et 4 fautes provoquées pour 6 d'évaluation en 19 minutes. Livio Jean-Charles a lui pris 5 rebonds en 8 minutes, en plus de marquer 2 points.

L'Olympiakos rejoint Milan au classement (8 victoires, 4 défaites) à 2 victoires du duo de leaders, le FC Barcelonet le Real Madrid, qui s'est imposé largement jeudi à Vitoria. Le FC Barcelone a connu une soirée tranquille contre le Zalgiris Kaunas (96-73) avec 27 passes décisives cumulés.

Les résultats de la 12e journée d'EuroLeague :