Milan et ses stars trop forts pour le Paris Basketball

Il y a quatre mois, Paris bataillait encore en Pro B, loin des spotlights de l'Europe. Ce samedi, c'est pourtant le Milan d'Ettore Messina, demi-finaliste de l'Euroleague 2020-2021, qui se présentait à Carpentier avec sa palanquée de stars. Sergio Rodriguez ou Nicolo Melli sur le parquet parisien, ce n'est encore que de la pré-saison, deuxième match des Paris European Games (après la défaite de l'ASVEL face à Berlin), tournoi amical organisé par le récent promu en Betclic ÉLITE, mais c'est peut-être un avant-goût de l'ambitieux projet parisien, qui rêve à terme d'intégrer l'Euroleague.

En attendant, comme en témoigne le score final, 95-64 pour l'écurie italienne, l'écart sportif reste grand entre un cador européen et une équipe qui vient tout juste de quitter la deuxième division et dont l'effectif est resté stable. Avec Kyle Allman (en photo, face à Shavon Shields) mais encore sans Kyle O'Quinn, qui arrivera le 18 septembre, Paris a vite pris la mesure de cet écart, encaissant un 12-0 d'entrée.

Sergio Rodriguez sur le parquet de la Halle Carpentier (photo : Lilian Bordron)

Passée cette période d’acclimatation à la dureté du niveau Euroleague, où ne serait-ce qu'obtenir une position de tir nécessitait de déployer des trésors d'énergie, les locaux ont en effet montré de belles choses, notamment Milan Barbitch, qui a converti quelques shoots culottés du haut de ses bientôt 20 ans (17 points à 6/12, meilleur marqueur parisien). Mais Milan a pris ce match très au sérieux, à l'image de ce temps-mort de Messina, agacé alors que Paris revenait... à 18 points (46-28, 27'), ou de "El Chacho" Rodriguez écopant d'une faute technique peu avant la mi-temps.

"C'était très compliqué, mais c'était une très bonne expérience, évoque Barbitch. On a touché le plus haut niveau européen. On ne joue jamais pour perdre, mais on a beaucoup appris aujourd'hui. On voit que sur tous les petits détails, les petits déplacements, toutes les petites choses sont beaucoup mieux faites au niveau Euroleague."