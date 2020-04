Milutinov de l'Olympiakos au CSKA Moscou

Pivot mobile, athlétique et très actif, notamment au rebond, le Serbe Nikola Milutinov (2,12 m, 25 ans) va quitter l'Olympiakos Le Pirée à l'issue de la saison 2019/20 afin de rejoindre le CSKA Moscou. Selon Sportando, le 26e choix de la Draft NBA 2015 s'est engagé pour les trois prochaines saisons pour le géant moscovite, avec un salaire moyen de trois millions d'euros par saison à la clé. En 2019/20, l'ancien joueur du Partizan Belgrade tournait à 10,3 points à 65,6% de réussite aux tirs, 8,2 rebonds (n°1 au classement statistiques) et 4 fautes provoquées pour 19,2 d'évaluation en moins de 25 minutes par match d'EuroLeague.



Nikola Milutinov will sign a three-year deal with CSKA Moscow in the range of €3 million per season, a source told @Sportando.



Barcelona was also pursuing Milutinov and put on the table around €7 million in three years