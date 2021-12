Monaco : La cinglante réponse de Mike James et les gagnants immédiats du changement de coach

EUROLEAGUE

Crédit photo : Manuel Vitali

À le voir complètement inerte sur son banc au Rhénus dimanche soir (90-99), presque résigné, la confiance était ostensiblement rompue entre Zvezdan Mitrovic et son groupe. Pas spécialement désireux d'empiler autant de grands noms dans son effectif, adepte d'une défense agressive, le technicien monténégrin ne parvenait pas à faire appliquer sa philosophie (plus de 80 points encaissés par match, plus haut total de l'EuroLeague) tandis que les cadres semblaient lassés de leur (ex-)entraîneur, à l'image de Mike James, qui a publiquement marqué son incompréhension avec l'ancien coach de l'ASVEL à deux reprises (à Istanbul le 19 novembre et contre Milan le 10 décembre).

De fait, lorsque la Roca Team a officialisé la séparation avec le meilleur coach de son histoire, celui qui incarnait le club, les regards se sont instantanément tournés vers la star américaine. « Tu voulais ta propre équipe, fais attention à ce que tu demandes. Tu as déjà abandonné l'AS Monaco à deux reprises en EuroLeague cette saison. Es-tu vraiment un leader ? », tweetait ainsi, par exemple, Daviin Davis, l'actuel ailier de Poissy, bien connu en Pro B. Privilégié par sa direction au détriment de Mitrovic, sans dire que le couperet se jouait forcément entre les deux, l'ancien meneur des Brooklyn Nets a apporté une réponse cinglante à Kaunas.



À Kaunas, Rob Gray a retrouvé le feu intérieur

(photo : Manuel Vitali / Direction de la Communication)

Investi comme rarement cette saison, désireux d'impliquer tous ses coéquipiers, le poing serré à chaque panier dans le money-time, Mike James a sorti sa meilleure performance sous le maillot monégasque. Alors même qu'il n'avait joué que 162 secondes au cours des deux dernières semaines... Au cœur de la magnifique Zalgirio Arena, le natif de Portland s'est adjugé son neuvième trophée de MVP de la semaine en cumulant 20 points à 7/15, 5 rebonds, 14 passes décisives, 1 interception, 3 balles perdues et 7 fautes provoquées pour 31 d'évaluation en 38 minutes. Hasard, ou non, ses 14 offrandes constituent son record en EuroLeague, et la deuxième marque de sa carrière, juste derrière les 15 caviars délivrés contre Sassari en Lega un soir de décembre 2018. Interrogé après la victoire à Kaunas (108-97) par EuroLeague TV, Mike James a sous-entendu tout le bien qu'il pensait du remplacement de Zvezdan Mitrovic par Sasa Obradovic.

« Nous avons tout simplement eu une meilleure énergie aujourd'hui. De meilleurs principes défensifs, un meilleur spacing, une meilleure circulation du ballon... Nous avons plus joué en équipe. Et nous avions une petite motivation supplémentaire en raison de tout ce qui se passe autour de nous actuellement. On voulait gagner évidemment. Toute victoire à l'extérieur est importante, mais en raison de tous les évènements du moment, c'est encore meilleur de gagner. J'ai pu produire des statistiques, c'est cool, mais je suis surtout heureux du succès. C'est tout ce qu'on essaye de faire. »

Gray et Thomas :

la revalorisation du trophée de MVP de la finale de l'EuroCup !

MJ n'est pas le seul bénéficiaire à court-terme de l'arrivée de Sasa Obradovic. S'il devra continuer à travailler sur sa sélection de shoots, Dwayne Bacon a battu son record de points (19 unités à 8/19 en 30 minutes) mais était suffisamment responsabilisé par Zvezdan Mitrovic (32 minutes vendredi dernier contre Milan) pour ne pas entrer dans cette catégorie. On pense plutôt à Rob Gray ou Will Thomas.

Sur les deux derniers mois, l'ancien arrière de la JL Bourg (relire son portrait ici) n'avait disputé que 19 minutes de jeu en EuroLeague ! Plombé par ses limites défensives, le héros de Gran Canaria était aux abonnés absents à ce niveau (2,6 points à 22% et 0,6 d'évaluation). Mais face à Kaunas, il a été complètement relancé par Sasa Obradovic, disputant les 20 dernières minutes de la rencontre (prolongation comprise), pour un honnête bilan de 12 points à 3/7, 3 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception. Même si sa surprenante maladresse sur la ligne des lancers-francs a bien failli coûter cher avec un pénible 1/3 dans le money-time... Clin d'œil du destin, le réveil de Rob Gray est intervenu face à Jurij Zdovc, le coach qui ne lui faisait pas confiance l'an dernier aux Metropolitans 92 et qui avait avoué être « surpris » par son explosion en EuroCup. Ce qui n'a pas empêché les deux hommes de se donner une franche accolade après le buzzer final.



Une discussion salvatrice entre Rob Gray et Sasa Obradovic ?

(photo : Manuel Vitali / Direction de la Communication)

Prédécesseur de Rob Gray au trophée de MVP de la finale de l'EuroCup (en 2019 avec Valence), Will Thomas n'était également que l'ombre de lui-même. Depuis une performance éblouissante des deux côtés du parquet contre le FC Barcelone (28 d'évaluation), le champion d'Espagne 2017 n'était presque d'aucune utilité sur le parquet (4,3 points et 3,4 rebonds pour 5,9 d'évaluation) et cristallisait toutes les critiques, notamment pour sa nonchalance apparente. Sa dernière sortie contre Milan avait été un désastre : 0 point, 0 rebond, 0 passe décisive et 1 balle perdue en 8 minutes. De quoi créer une cassure définitive avec Zvezdan Mitrovic, qui n'avait plus fait appel à lui en Betclic ÉLITE depuis le... 10 octobre ? Sûrement. Mais depuis son infâmante performance contre l'Olimpia, Sasa Obradovic est arrivé et l'a replacé au centre de l'échiquier. Responsabilisé en Lituanie (27 minutes de jeu), l'intérieur originaire de Maryland a su justifier la confiance placée en lui : 12 points à 5/7, 4 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception pour 13 d'évalution. Une embellie à confirmer dès vendredi face à son précédent employeur, le Zénith Saint-Pétersbourg. Pour devenir, comme Rob Gray et Mike James, les principaux bénéficiaires sur le long-terme du changement de chef en Principauté.

Intérieur de référence de la saison 2020/21 de l'EuroLeague, Thomas n'est pas à la hauteur de sa réputation

(photo : Manuel Vitali / Direction de la Communication)