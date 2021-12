Monaco : Léo Westermann à l'arrêt pour six semaines ?

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Jeudi soir, l'AS Monaco a signé sa quatrième défaite de suite en EuroLeague, en s'inclinant sur le parquet du Fenerbahçe Istanbul 96 à 86. La Roca Team a une nouvelle fois du faire sans son meneur Léo Westermann. Blessé aux adducteurs il y a deux semaines sur le parquet du Maccabi Tel-Aviv, après avoir été une première fois touché à l'aine, l'Alsacien ne devrait pas revenir si tôt. En effet, son entraîneur Zvezdan Mitrovic a évoqué dans L'Equipe un arrêt de six semaines pour l'international français. Ce serait un gros coup dur pour l'ASM qui manque d'expérience EuroLeague et s'éloigne journée après journée du Top 8, synonyme de playoffs et surtout de maintien dans la compétition en 2022-2023.



Westermann en civil jusqu'à la mi-janvier ?

(photo : Sébastien Grasset)