Monaco : Léo Westermann de retour à l'entraînement

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Arrêté depuis deux semaines en raison d'une blessure à l'aine, le meneur de l'AS Monaco Léo Westermann (1,98 m, 29 ans) vient de reprendre l'entraînement. Reste à savoir s'il sera aligné dès ce vendredi pour la réception du Bayern Munich en EuroLeague. Depuis le début de saison, l'international français tourne à 4,3 points à 26,7% de réussite aux tirs, 2 rebonds et 3,6 passes décisives en 18 minutes après six rencontres d'EuroLeague et cinq de Betclic ELITE.