Monaco : Rien de grave pour Mike James, normalement aligné contre Barcelone

Mercredi soir à Madrid, Mike James n'a pas terminé la partie sur le terrain. A la suite d'un tir en extension, le meneur de jeu américain est resté au sol, en se tenant le mollet. L'Equipe indique qu'il ne s'agissait que de "violentes crampes". L'ancien meilleur marqueur de l'EuroLeague "bien être apte" ce vendredi soir pour la réception du FC Barcelone ajoute le quotidien.

Ce match sera l'occasion pour la Roca Team de réagir après sa défaite sur le parquet du Real Madrid, 94 à 86. Les joueurs de Zvezdan Mitrovic devront notamment mieux démarrer qu'ils ne l'ont fait il y a deux jours, puisqu'ils étaient menés 44 à 19 après 15 minutes de jeu.

« Contre Barcelone, il faudrait une semaine pour analyser et préparer ce match, explique le coach monténégrin sur le site Internet de son club. Le Barça joue un grand basket, que ce soit en défense ou en attaque, ils ont de nombreuses options, c’est une équipe incroyable favorite pour le titre et en tout cas qui pratique le meilleur basket actuellement en Euroligue. Nous allons essayer de montrer notre meilleur visage, j’espère que nous verrons un grand match à la maison, je veux dire aux gens qui aiment le basket, c’est le moment de venir voir les meilleurs joueurs qui évoluent en Europe, à l’image de Mirotic et les autres. »