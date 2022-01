Monaco : Westermann et Hall blessés, en plus de Fall Faye

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

L'AS Monaco a beau avoir signé une importante victoire à Munich jeudi soir en EuroLeague, la soirée n'a pas été parfaite pour autant. En plus d'Ibrahima Fall Faye, qui n'a pas joué à cause d'un problème à un genou, la Roca Team a du se passer de Donta Hall et Léo Westermann durant une large partie de la rencontre. Le pivot n'a joué que 4 minutes et le meneur 5, "en raison d’une gêne à son adducteur blessé" annonce le club de la principauté. Pour Donta Hall, aucune précision n'a été donnée au sujet de sa blessure.