Monaco : Wilfried Yeguete s'en va, Jerry Boutsiele arrive

Il souhaitait jouer l'EuroLeague, il va être servi. Jerry Boutsiele (2,07 m, 28 ans) a signé à l'AS Monaco, après trois saisons au Limoges CSP. Là-bas, le néo-international français va remplacer Wilfried Yeguete, non conservé après deux ans sur place.

Jerry Boutsiele, qui a débuté le basket à 17 ans chez lui à Courcouronnes, poursuit donc son ascension vers le haut-niveau. Auteur de sa meilleure saison individuelle en Jeep ELITE (13,6 points à 58,9% de réussite aux tirs, 6,9 rebonds, 0,7 contre, 1,4 passe décisive et 4,8 fautes provoquées pour 15,3 d'évaluation en 26 minutes), il va tenter de confirmer chez une équipe qui joue le titre. Joueur physique, puissant poste-bas mais également adroit à mi-distance, il présente des caractéristiques qui ne pouvaient échapper à son futur entraîneur Zvezdan Mitrovic.

"La proposition de Monaco était la plus passionnante sportivement, celle qui me correspondait la plus, a-t-il expliqué sur le site de l'AS Monaco. J’ai découvert l’EuroCup il y a deux ans avec le CSP, puis la BCL... Quand on commence à goûter à l’Europe, idéalement on aspire à disputer l’Euroligue. J'ai toujours voulu disputer l'EuroLeague. Je signe dans une équipe comme Monaco qui signe son entrée dans la plus prestigieuse compétition. L’équipe est dirigée par le coach de l’année en EuroCup et en championnat de France. Je pense que je suis prêt à aider ma nouvelle équipe et en même temps je sais que j’ai encore une bonne marge de progression. J’espère m’inscrire comme un joueur d’EuroLeague dans la durée et tout faire pour y arriver."