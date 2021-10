Monaco à Kazan sans Thomas, Traoré ni Fall Faye

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après avoir battu le Panathinaikos Athènes lors de la première journée d'EuroLeague, l'AS Monaco joue son premier match à l'extérieur ce vendredi. La Roca Team défie l'UNICS Kazan, équipe qu'elle avait battu en finale de l'EuroCup en mai dernier et qu'elle a affronté en préparation. Des retrouvailles donc même si les deux formations ont bien changé. Kazan a notamment perdu son coach (parti... au Panathinaikos) mais a recruté du lourd avec Mario Hezonja (5e choix de la Draft 2015), Tonye Jekiri (révélé à l'ASVEL en 2019-2020 sous les ordres de Zvezdan Mitrovic) et l'ancien joueur NBA O.J. Mayo. Il reste toutefois l'intérieur John Brown, le pivot Artem Klimenko, le meneur Isaiah Canaan et l'ailier (amené à très peu jouer) Dmitry Uzinski. Du côté monégasque, seuls Rudy Demahis-Ballou et Rob Gray ont joué cette finale d'EuroCup 2021.

« Cette finale de l’EuroCup contre Kazan reste un souvenir récent, extraordinaire, se rappelle le MVP de la finale 2021. Pour ma part, c’était la première fois que je disputais un match en Russie. Nous avons marqué l’histoire du club, maintenant, c’est un autre chapitre qui s’ouvre avec l’EuroLeague, la plus grande compétition européenne. Il y a beaucoup d’excitation pour réussir dans cette compétition. Nous avons aussi à coeur de nous racheter après la défaite à Levallois. Nous allons affronter une équipe de haut niveau, il faudra être performants dans tous les secteurs ».

A noter que Kazan avait recruté durant l'intersaison Will Thomas. Mais libéré début septembre, il s'est engagé à Monaco. Monaco Info annonce qu'il n'était pas du déplacement, au même titre qu'Ibrahima Fall Faye et Armel Traoré. Zvezdan Mitrovic va donc devoir s'appuyer sur le quatuor Donatas Motiejunas - Jerry Boutsiele - Brock Motum - Donta Hall à l'intérieur, avec pourquoi pas des minutes données à Alpha Diallo sur le poste 4.

"Ce sera un match très difficile face à une forte équipe, spécialement après la défaite de Kazan d’un point contre le Zenit, poursuit Zvezdan Mitrovic. Nous allons affronter une équipe différente de celle que nous avons jouée en pré-saison, ils ont recruté de grands joueurs depuis. Mais c’est aussi le cas de notre côté. Nous allons nous présenter en essayant d’avoir tiré les leçons des deux derniers matches du championnat français."

Entre-deux à 18h heure française. Rencontre à suivre sur EuroLeague TV en France.