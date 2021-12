Monaco avec Paris Lee mais sans Rob Gray à Berlin

EUROLEAGUE

Crédit photo : GPJ

Battu à six reprises lors des sept dernières journées d'EuroLeague, l'AS Monaco est 14e et doit absolument s'imposer ce mercredi soir chez l'ALBA Berlin (15e) afin de ne pas décrocher de la course au top 8, synonyme de playoffs et de potentiel maintien à ce niveau la saison prochaine.

Dans une phase difficile après avoir changé de coach, l'équipe de la principauté ne sera pas au complet dans la capitale allemande. En plus de Jerry Boutsiele (main), Léo Westermann (adducteurs), Rob Gray est absent car toujours malade. En revanche, Donta Hall, préservé face à Limoges dimanche, et Paris Lee, touché au mollet à Kaunas, sont bien du voyage, de même que Dwayne Bacon qui n'est pour l'instant que qualifié pour jouer en EuroLeague.