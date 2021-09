Monaco commence fort contre le Panathinaikos Athènes !

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

C'était une soirée de grande première pour l'AS Monaco. De premier match en EuroLeague. Et de première victoire aussi. La Roca Team a réussi ses débuts avec un succès 75-63 contre le Panathinaikos Athènes. L'équipe de Zvedzan Mitrovic a fait déjouer l'attaque adverse (59 d'évaluation cumulée), limitée à 38% de réussite aux tirs.

17 points en 14 minutes pour Andjusic

Devant de 10 points à la pause (38-28), les locaux drivés d'une main de maître par Léo Westermann (11 points à 2/3 aux tirs, 2 rebonds et 4 passes décisives pour 11 d'évaluation en 22 minutes) et Paris Lee (10 points à 2/4 à 3-points et 5 passes décisives pour 15 d'évaluation en 18 minutes) ont fait progresser leur avance jusqu'à +20 dans le dernier quart-temps, avant de se relâcher dans le final. L'adresse à 3-points (9/21), marquée par le parfait 4/4 de Danilo Andjusic (17 points en 14 minutes), est l'une des autres raisons de ce succès autoritaire. Derrière l'arc, Mike James n'a pas toujours été inspiré (1/6). Autrement, il s'est montré impliqué (11 points à 4/12, 6 rebonds, 4 passes décisives et 5 fautes provoquées pour 15 d'évaluation en 30 minutes) et en cannes, en montant au dunk.

"Il y avait beaucoup d’excitation avant le match, a rappelé Zvezdan Mitrovic après la rencontre. C’était le Panathinaikos, une équipe légendaire. Mes joueurs ont répondu de la meilleure façon possible. Mon staff avait fait un gros boulot en amont pour analyser le jeu du Pana. Défensivement, le travail a vraiment été bon. Le mot clé est que nous n’avons jamais paniqué. Il faut continuer comme ça, la saison va être très longue."

Monaco enchaîne avec un déplacement à Roanne ce samedi, pour la première journée de la Betclic ELITE. Rudy Demahis-Ballou, Rob Gray et Armel Traoré, les trois joueurs en tribunes ce jeudi, seront peut-être de la partie.

