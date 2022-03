Monaco déroule et s'impose face à l'Olympiakos

EUROLEAGUE

Crédit photo : Euroleague

Face à l’Olympiakos, l’équipe de Sasa Obradovic a une nouvelle fois montré qu’il fallait compter sur elle dans la course aux playoffs. Battue en novembre dernier, la Roca Team a rendu la pareille à une équipe de grec dépassée. En place défensivement et avec une belle adresse à trois points (52,4%), les Monégasques ont pris le large grâce à Mike James et Dwayne Bacon qui répondaient grâce à des tirs longue distance. Monaco commence alors à dérouler et colle un 10-0 aux grecs en un peu moins de 2 minutes pour ensuite rentrer aux vestiaires avec 17 points d’avance (48-31) en ayant passé un incroyable 29-9 aux grecs.

La Roca Team n’a pas relâché la pression et a continué d’acculer l’Olympiakos et a géré son avance offensivement grâce à de nouveaux tirs primés de Mike James et défensivement avec Donta Hall (12 points et 17 d'évaluation), bien accompagné par Paris Lee (13 points). Contraints d’être agressifs, les Grecs ont tenté de revenir dans la partie mais sont tombé dans le piège tendu par l’ASM qui a fait monter l’écart jusqu’à +25 à moins de 4 minutes du terme avant que la rencontre se termine sur les mêmes auspices sur le score de 92-72.



Mike James et la Roca Team ont encore survolé les débats

(photo : Manuel Vitali - Direction de la communication)

Du côté de la marque, Mike James a compilé 25 points à 5/7 à trois points et 4 passes décisives pour 27 d’évaluation, Moustapha Fall a quant à lui été le seul Athénien à offrir une prestation correcte et aura été bien trop seul pour essayer de faire trembler la Roca Team (18 points à 8/9 aux tirs pour 29 d’évaluation).

Désormais assurée de la disqualification des clubs russes, ce qui l'a plus pénalisée que n'importe qui, l'AS Monaco est toujours en embuscade pour les playoffs d’Euroleague avec une huitième place, synonyme de qualification, qui pourrait par ailleurs être validée dès vendredi soir avec la réception de Baskonia.

