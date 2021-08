Monaco intéressé par Alpha Diallo

BETCLIC ÉLITE

L'entraîneur de l'AS Monaco Zvezdan Mitrovic confiait être encore à la recherche d'un poste 4 et potentiellement d'un poste 3-4. Un poste 3-4 qui pourrait être Alpha Diallo (2,01 m, 24 ans) selon Christos Harpidis de TotalBasket.

Après avoir partagé sa formation entre New York et Denver, il a été l'un des joueurs clés de Providence entre 2016 et 2020. Ses deux sélections dans le deuxième cinq de la saison de la Big East ne lui ont pas permis d'être retenu à la Draft NBA 2020. Il a donc entamé sa carrière professionnelle en Grèce, à Lavrio. Auteur d'une belle saison (12,5 points à 52,9% de réussite aux tirs, 5,4 rebonds et 2 passes décisives en moins de 30 minutes), il a surtout atteint la finale des playoffs contre le Panathinaikos Athènes. Une formation qui l'a engagé pour les trois prochaines saisons fin juillet... avant de le couper, le coach Dimitris Priftis ne l'ayant pas choisi. Si l'Olympiakos Le Pirée est sur le coup, c'est aussi le cas de l'AS Monaco.

Formidable athlète, gros défenseur, il pourrait exprimer ses qualités à merveille sous les ordres de Zvezdan Mitrovic s'il venait à rejoindre le club de la principauté.