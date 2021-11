Monaco n'a pas tenu la distance chez l'Olympiakos Le Pirée

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Un quart-temps et puis plus grand chose. Devant au bout de 10 minutes (17-27), l'AS Monaco a fini à -21 (86-65) chez l'Olympiakos Le Pirée ce vendredi soir pour la huitième journée de l'EuroLeague. La Roca Team a subi la grosse défense de l'équipe de Moustapha Fall (5 points à 2/4 aux tirs et 3 rebonds pour 4 d'évaluation en 20 minutes) et Livio Jean-Charles (18 points à 7/9, 5 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 4 fautes provoquées pour 21 d'évaluation en 20 minutes).

"Nous avons joué un quart-temps ce soir, et après cela, l'Olympiakos a commencé à proposer une défense vraiment parfaite : incroyable, agressive, propre, sans contacts, sans fautes, a commenté Zvezdan Mitrovic. Ils nous ont arrêtés ; nous ne pouvions rien marquer à l'intérieur de la raquette. Et en seconde période, nous avons raté tous nos tirs à 3-points. Vous voyez nos leaders, ils ont vraiment eu un pourcentage terrible de tirs."

Mike James a par exemple fini à 7 points à 2/11 aux tirs en 27 minutes. Insuffisant pour embêter la formation grecque, qui remonte à hauteur de l'ASVEL, de Barcelone, du Real Madrid et du Maccabi Tel-Aviv à la deuxième place du classement de l'EuroLeague (6 victoires, 2 défaites).

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre