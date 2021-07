Monaco officialise enfin la prolongation de Rob Gray : "On est tous impatient de découvrir l’EuroLeague"

Comme annoncé en mai dernier, Rob Gray (1,85 m, 27 ans) portera les couleurs de l'AS Monaco pour les deux prochaines saisons. Le club de la principauté a enfin officialisé sa prolongation.

L'arrière américain, auteur d'une excellente saison chez la Roca Team, et particulièrement en EuroCup (17,3 points à 51,3% de réussite à 3-points en 24 minutes), avait remporté le titre de MVP de la finale de l'EuroCup. Le natif de Forest City en Caroline-du-Nord est désormais lié au club de la Principauté jusqu'en juin 2023. L'ancien joueur de la JL Bourg et des Metropolitans 92 découvrira l'EuroLeague la saison prochaine sous les ordres de Zvezdan Mitrovic.

Rob Gray a réagi suite à sa prolongation de contrat en Principauté sur le site officiel du club :

"Je suis fier de faire partie de ce projet et j’ai vraiment hâte de repartir avec des objectifs cette saison parce qu’elle s’annonce belle. Non pas seulement en tant que joueur de basket mais aussi en tant qu’homme. On est tous impatient de découvrir l’EuroLeague !"

D'autant plus que le scoreur semble marqué par le titre en EuroCup, acquis en mai dernier.

"C’était juste magique ! C’était ma première expérience en coupe d’Europe, donc la remporter c’est juste un truc de fou dont je vais me souvenir toute ma vie. J’ai eu la chance de bien jouer dans les matchs importants, c'était génial. Je faisais mon job, je jouais comme je devais et comme le coach me l'a demandé. On s’est donné à 100% pour cette compétition et c’était une joie immense de soulever le trophée à la fin !"