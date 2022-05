Monaco parmi les multiples courtisans de John Brown

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Désireuse de confirmer sa très bonne première saison européenne et de s'installer durablement parmi le gotha des tous meilleurs clubs continentaux, tout en gagnant le petit match supplémentaire qui fera toute la différence, l'AS Monaco planche déjà sur la constitution de son futur effectif : les noms d'Amath M'Baye ou d'Adam Mokoka circulent déjà activement sur le Rocher.

Une vieille connaissance de la Roca Team serait également dans les petits papiers des dirigeants : John Brown III (2,03 m, 30 ans), finaliste malheureux de l'EuroCup l'an dernier avec Kazan. À la tête d'un parcours atypique avec deux saisons en Lega Due pour démarrer son parcours professionnel, le Floridien a été l'une des sensations de la campagne 2021/22 d'EuroLeague. Au-delà des simples statistiques (10,3 points à 48%, 4,8 rebonds et 1,2 passe décisive) et des doutes liées à sa petite taille, son énergie démentielle et sa capacité à défendre sur tous les postes ont impressionné aux quatre coins du continent.

Hall et Thomas sur le départ ?

De fait, BasketNews et One annoncent que de multiples équipes d'EuroLeague sont intéressées par les services de l'ancien intérieur de Kazan. Parmi elles, l'AS Monaco, qui pourrait devoir remodeler toute sa raquette avec les envies de NBA de Donta Hall (courtisé par deux équipes selon BasketNews) et un Will Thomas qui ne devrait pas s'éterniser en France. Depuis l'exclusion européenne de Kazan, John Brown a trouvé refuge à Brescia mais les chances de le voir poursuivre l'aventure en Lombardie sont pratiquement nulles.