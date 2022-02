Monaco perd contre le dernier d'EuroLeague ; "C'est supposé être un sport d'équipe" rappelle Sasa Obradovic

EUROLEAGUE

Crédit photo : Manuel Vitali

Coup de froid à Gaston Medecin. Les Roca Boys se sont inclinés 83-82 dans les dernières secondes contre le Zalgiris Kaunas. Une défaite qui coûte cher à l'ASM dans la course au Top 8. Sasa Obradovic, Jurij Zvodc et Joffrey Lauvergne livrent leurs impressions sur cette rencontre.

Alors qu'ils ont mené tout le match, les hommes de Sasa Obradovic se sont inclinés dans les derniers instants. Ce revers, lourd de conséquences, compromet fortement l'avenir des Monégasques en EuroLeague. La Roca Team a compté jusqu'à 13 points d'avance sur leurs adversaires du soir mais a fini par perdre le match. Dominés au rebond (28 contre 23) et pas assez collectif (10 passes décivises), les Monégasques n'y étaient tout simplement pas. L'entraîneur Sasa Obradovic reconnaît que son équipe a "mal joué. On avait l'air de jouer sans énergie dans ce match. Il y a eu trop d'individualisme. Même si on a gagné plusieurs matches dernièrement, c'est suppoosé être un sport d'équipe. Tout le monde doit être impliqué et ressentir une certaine importance". Il poursuit en ne mâchant pas ses mots : "On mérite de perdre. Nous ne pouvons pas manquer de respect à Zalgiris, une équipe qui a perdu beaucoup de matchs serrés. Encore cette semaine contre Milan, ils étaient sur le point de gagner. Tôt ou tard ce genre d'événement devait arriver".

Jurij Zdovc : "On savait que Monaco n'est pas vraiment une équipe défensive"

De son côté, le coach slovène Jure Zdovc loue le travail de son équipe : "On ne joue pas mal mais on ne pouvait pas faire gagner surtout à cause du calendrier et de nos blessures. On a joué sans deux de nos meneurs ce (jeudi) soir et Joffrey Lauvergne vient juste de faire de son retour. L'EuroLeague c'est dur, on a joué six matchs en onze jours et j'aimerais féliticer mon équipe qui a trouvé de l'énergie et de la firce". En ce qui concerne la rencontre en elle-même, Jurij Zvodc confie : "On savait que Monaco n'était pas vraiment une bonne équipe défensive. Je connais Sasa Obradovic très bien, il insiste beaucoup sur la défense mais les joueurs ont du mal à suivre les consignes. On a tiré 26 3-points, ce qui est. Pour gagner à l'extérieur, il faut marquer de gros 3-points".



Jurij Zdovc et Sasa Obradovic sont de la même génération yougoslave et se connaissent bien (photo : Manuel Vitali)

Joffrey Lauvergne, récemment de retour de blessure, a marqué 13 points à 6/8 aux tirs et a arraché 2 rebonds, délivré 2 passes décivises pour finir 17 d'évaluation en 19 minutes. Le retour de son impact est très important pour l'équipe lituanienne. "On savait que Mike James allait shooter. C'est pour ça qu'on a bien défendu et qu'il s'est raté", a commenté l'intérieur français, qui se veut positif pour la suite. "On a besoin de plus de matchs dans ce style. Je pense qu'on a très bien joué en deuxième mi-temps. L'énergie était bonne. On s'est bien amusé, je pense que c'est le plus important surtout vu dans la situation où on est (dernier d'EuroLeague)."