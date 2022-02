Monaco remporte le match à ne pas perdre contre Kazan

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Alors que l'UNICS Kazan avait remonté un déficit de 15 points dans le dernier quart-temps (de 70-65 à 76 partout), Mike James a lancé son fameux "side step" dans le corner pour créer son espace de tir en isolation et marquer à 3-points à 6,8 secondes de la fin. De quoi reprendre 3 points d'avance (79-76) et remporter un match essentiel afin de rester dans la lutte pour les playoffs.

Hormis cette frayeur dans les 5 dernières minutes, la Roca Team a été au rendez-vous ce mardi soir face à la grosse défense de l'UNICS Kazan, capable de concasser les attaques de formidables armadas, comme Madrid et Barcelone. Pourtant, les joueurs de Sasa Obradovic ont fait preuve de maladresse (7/29 à 3-points), ont souffert au rebond offensif (11 prises) par séquence et ont parfois eu du mal à stopper Mario Hezonja (20 points à 7/16 aux tirs, 8 rebonds, 5 passes décisives et 4 balles perdues pour 23 d'évaluation en 37 minutes). Mais malgré la série russe dans le final, les Monégasques ont su trouver la solution par l'intermédiaire de l'homme du match, Mike James (25 points à 7/20, 7 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 25 d'évaluation en 33 minutes). Le meneur a bien servi ses intérieurs Donatas Montiejunas (11 points à 5/6 et 10 rebonds pour 22 d'évaluation en 20 minutes) et Donta Hall (10 points à 5/7, 7 rebonds et 3 contres pour 21 d'évaluation en 20 minutes) qui ont bien transformé ses caviars.

Avec ce 13e succès (en 26 matches) plus que nécessaire pour rester dans la course aux playoffs et espérer passer Kazan (13 victoires, 12 défaites) - devant qui la Roca Team devra terminer pour se maintenir en EuroLeague -, Monaco a fait le boulot. Mais il faudra rester mobilisé avec la réception d'un autre concurrent direct ce vendredi, le Fenerbahçe Istanbul (12 victoires, 10 défaites).

