MONACO REMPORTE SON PREMIER DUEL AVEC OLDENBOURG

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : AS Monaco

En tournée en Allemagne après sa participation aux tournois d'Athènes et Istanbul, l'AS Monaco a remporté le premier de ses deux matches face à Oldenbourg (98-95). Sans Rob Gray (préservé) mais avec l'arrivée d'Ibrahima Fall Faye, après son AfroBasket avec le Sénégal, et de l'avant-dernière recrue Will Thomas, la Roca Team a connu une rencontre disputée. C'est finalement grâce à son meilleur marqueur, Danilo Andjusic (21 points, dont 11 dans le dernier quart-temps), mais aussi Yakuba Ouattara (17 points), que les joueurs de Zvezdan Mitrovic ont fini devant. La revanche aura lieu dans deux jours.

La marque monégasque : Andjusic 21, Westermann 17, Ouattara 17, Lee 13, Motiejunas 8, Diallo 6, Thomas 6, Motum 6, Boutsiele 2, Hall 2, Traoré, Fall Faye.