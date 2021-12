Monaco retrouve la victoire en EuroLeague en s'imposant à Kaunas

EUROLEAGUE

Cinq défaites de suite en EuroLeague ont conduit à l'éviction de Zvezdan Mitrovic et au rappel de Sasa Obadrovic. Le lendemain de sa prise de fonction, le technicien serbe a mené l'AS Monaco à la victoire après prolongation (98-107) sur le parquet du Zalgiris Kaunas pour la 15e journée de l'EuroLeague. Portée par un Mike James très investi (20 points à 7/15 aux tirs, 14 passes décisives - record en EuroLeague -, 5 rebonds et 7 fautes provoquées pour 31 d'évaluation en 38 minutes) mais aussi Dwaye Bacon (18 points à 8/19 aux tirs et 4 rebonds en 30 minutes) et Alpha Diallo (13 points à 3/4 à 3-points et 3 passes décisives pour 17 d'évaluation en 29 minutes), la Roca Team repart de l'avant sur la scène européenne avec un sixième succès en 15 rencontres.

Pourtant, dans une salle pleine et face à une formation en progrès après un début de saison chaotique, le contexte était difficile. De plus, alors qu'aucune équipe n'est parvenue à créer un écart important, les locaux ont arraché la prolongation sur une claquette d'Edgaras Ulanovas. Mais ce sont bien les visiteurs qui ont été maîtres de cette prolongation pour finir devant au score. Ils devront maintenant confirmer ce vendredi à domicile face au Zénith Saint-Pétersbourg.

