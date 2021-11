Monaco sans Boutsiele et Westermann contre l'ASVEL

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Victime d'une nouvelle blessure aux adducteurs en début de rencontre à Tel-Aviv mercredi dernier, Léo Westermann n'est pas remis et ne pourra ainsi pas affronter son ancienne équipe de l'ASVEL ce vendredi en EuroLeague. Il n'est pas le seul joueur forfait du côté de la Roca Team puisque le pivot Jerry Boutsiele est touché à la main indique Le Progrès. Toutefois, Zvezdan Mitrovic sera en capacité d'aligner 12 joueurs professionnels quand T.J. Parker devra lui faire avec seulement ne pourra compter que sur 8 professionnels plus des jeunes (Houinsou et Risacher notamment).