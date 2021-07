Monaco sur les rangs de Donta Hall pour remplacer Mathias Lessort

BETCLIC ÉLITE

L'AS Monaco est à la recherche d'un meneur, d'un ailier-fort et d'un pivot pour compléter son effectif 2021-2022. A la mène, la Roca Team s'est penchée sur le cas de Léo Westermann selon nos informations. Ce dernier ne devrait pas effectuer sa deuxième année de contrat au FC Barcelone. Mais l'Alsacien est plutôt parti pour continuer sa carrière à l'étranger.

A l'intérieur, le front-office du club de la principauté cherche un troisième pivot en plus de Jerry Boutsiele et Ibrahima Fall Faye. Comme l'a indiqué Christos Harpidis, les dirigeants s'intéressent à Donta Hall (2,08 m, 23 ans). Formé chez lui en Alabama, il a d'ailleurs rejoint l'Université locale où il a réalisé un cursus complet, avec deux nominations dan le cinq défensif de sa conférence, la SEC, en 2017-2018 puis 2018-2019. Non drafté, il a alterné ses deux premières saisons professionnelles entre NBA et G-League. Performant avec le Grand Rapids Drive en 2019-2020 (dans le deuxième cinq de la saison, le cinq défensif et le cinq des rookies), il a ainsi été engagé par les Detroit Pistons pour la fin de saison puis les Brooklyn Nets dans la bulle, goûtant à 5 matches de saison régulière (6,6 points à 77,8% de réussite aux tirs et 4,6 rebonds en 17 minutes) et même 3 de playoffs ! En 2020-2021, il a reproduit ce schéma avec d'abord une saison dans la bulle de G-League, puis un fin d'exercice au Magic d'Orlando (5,6 points à 71,4% et 4,8 rebonds en 14 minutes sur 13 matches).

Intérieur puissant et athlétique, au profil défensif avant tout, il semble parfaitement adapté aux exigences de Zvezdan Mitrovic, le coach de la Roca Team.