Monaco sur les rangs des internationaux lituaniens Edgaras Ulanovas et Mindaugas Kuzminskas

Crédit photo : Sébastien Grasset

L'AS Monaco, qui disputera l'EuroLeague la saison prochaine, se prépare à la construction de son futur effectif. Et visiblement, le club de la Principauté apprécie particulièrement les stars lituaniennes.

Selon Sportando, la Roca Team serait ainsi l'équipe favorite pour engager Edgaras Ulanovas (1,99 m, 28 ans), l'ex-homme de base du Zalgiris Kaunas, troisième de l'EuroLeague 2018. Sextuple champion de Lituanie, double MVP de la finale, aperçu à 203 reprises dans la compétition reine, il sort d'une première expérience délicate à l'étranger (4,5 points et 1,4 rebond en EuroLeague), sous les couleurs du Fenerbahçe Istanbul, loin de ses standards du Zalgiris (9,7 d'évaluation la saison précédente).

Le site BasketNews nuance l'information, indiquant que toujours aucune offre n'aurait été formulée malgré le sérieux intérêt du club, mais ajoute que l'AS Monaco s'intéresse également fortement à l'ailier Mindaugas Kuzminskas (2,05m, 31 ans), l'un des plus gros talents du basket lituanien. Auteur d'une saison NBA à 6,3 points de moyenne en 2016/17 avec les Knicks, le double vice-champion d'Europe est devenu au fil des années un vieux routier du basket continental (passé par le Zalgiris Kaunas, Malaga, Milan, l'Olympiakos et le Lokomotiv Kuban). All-Star de VTB League en 2020, il valait 12,4 points, 4,4 rebonds et 1,5 passe décisive en EuroCup cette saison avec le club russe, passant notamment 21 points à la défense des Metropolitans en ouverture du Top 16 début janvier.



Kuzminskas a marqué 11 et 5 points contre la Roca Team cette saison

(photo : AS Monaco Basket)