Monaco veut conserver Paris Lee, démarché par des clubs étrangers

Crédit photo : Lilian Bordron

Auteur d'une belle saison avec l'AS Monaco, après avoir brillé à Orléans, Paris Lee (1,83 m, 27 ans) est convoité par de multiples formations à l'étranger a-t-on appris ce vendredi. Plus tôt cette saison, c'est l'ASVEL qui s'était renseignée, le club rhodanien étant à la recherche un remplaçant de Chris Jones. Basketnews a également indiqué que le Panathinaikos Athènes est sur ses rangs.

Mais une prolongation à Monaco est possible. Le club souhaite en effet le conserver. Les deux parties négocient actuellement. Fort défenseur, le natif de Maywood dans la banlieue de Chicagoan tourne à 8,7 points à 41,2% de réussite aux tirs, 1,6 rebond et 3,4 passes décisives en 21 minutes après 60 matches de Betclic ELITE et EuroLeague.

L'AS Monaco va pouvoir disposer d'un très bel effectif avec Jordan Loyd, Donta Hall et peut-être aussi John Brown et Amath M'Baye. Reste à savoir si Alpha Diallo et d'autres prolongeront l'aventure en principauté.