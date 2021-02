Monumentale, l'ASVEL réalise l'exploit à Barcelone

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Valence, Vitoria, Belgrade, Milan, Munich et maintenant le Barça. Victorieuse chez le leader de l'EuroLeague, l'ASVEL a une nouvelle fois créé la sensation en venant à Barcelone (76-69). Une première pour Lyon-Villeurbanne depuis le 16 octobre 1996 lorsque les hommes de Gregor Beugnot étaient venus s'imposer 81-78 en Catalogne. Depuis le sacre de Nanterre en octobre 2014, aucun club français n'était venu s'imposer au Palau Blaugrana. La troupe de T.J. Parker, qui est par ailleurs devenu l'entraîneur français ayant gagné le plus de matchs de suite en EuroLeague, confirme sa très bonne forme du moment face à la meilleure défense de la compétition.

Sans Derrick Walton Jr. ni Antoine Diot, l'ASVEL a fait imploser le Barça (16 victoires lors de leurs 17 dernières rencontres), à l'image de Nikola Mirotić qui a déchiré son maillot en fin de première mi-temps. Nul doute que Tony Parker, resté à Mado Bonnet pour encourager l’ASVEL Féminin face à Basket Landes, a dû apprécier le spectacle derrière son écran.

Cole verrouille l'exploit

Car du spectacle et du suspense, il y en a eu jusqu’au bout. Au coude à coude avec les Barcelonais (54-54, 30’), les Villeurbannais sont rapidement parvenus à faire la différence (64-71 35’), grâce à un excellent William Howard (13 points dont 3/5 à 3-points et 8 rebonds pour 21 d'évaluation).

Très bien en place défensivement mais en difficulté face à la défense catalane (7/20 à 2-points), les Rhodaniens se sont également appuyés sur l’infernal duo Moustapha Fall (13 points à 4/7 aux tirs et 5 rebonds pour 14 d’évaluation) – Norris Cole (21 points dont 3/4 derrière l’arc et 4 passes décisives pour 19 d’évaluation). L’un terriblement dissuasif en défense et l’autre diaboliquement précieux, malgré quelques pertes de balle dans le money time. L'ASVEL signe ainsi sa sixième victoire de suite et continue sa remontée au classement (12 victoires, 14 défaites).

