Moustapha Fall (ASVEL) rejoindra l'Olympiakos Le Pirée la saison prochaine

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Comme annoncé il y a quelques jours, Moustapha Fall (2,18 m, 29 ans) ne sera plus avec l'ASVEL la saison prochaine. Le pivot de Lyon-Villeurbanne rejoindra l'Olympiakos Le Pirée avec un contrat 1+1 à la clé, soit une première saison garantie et une autre optionnelle. L'information diffusée par plusieurs médias, dont Eurohoops, nous a été confirmée.

Très bon en EuroLeague et dominant en Jeep ELITE, Moustapha Fall aligne des moyennes de 10,1 points à 78,1% de réussite aux tirs, 5,1 rebonds, 1,9 passe et 1,2 contre pour une évaluation de 14,9 en 21 minutes. L'international français a reçu diverses propositions, de la part de clubs espagnols ainsi que de deux anciens clubs (Monaco et le Lokomotiv Kuban Krasnodar), mais il a préféré celle plus alléchante de l'Olympiakos. Il y rejoindra un autre ancien joueur de l'ASVEL, Livio Jean-Charles. L'accord deviendra officiel à la fin de la saison de Jeep ÉLITE.