Moustapha Fall (Olympiakos) remporte son duel contre Joffrey Lauvergne

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

L'équipe de Moustapha Fall et Livio Jean-Charles a dominé celle de son compatriote Joffrey Lauvergne ce mardi soir en EuroLeague. L'Olympiakos a battu le Zalgiris Kaunas et son pivot français a inscrit 5 points à 2/3 de réussite, capté 6 rebonds (dont 4 offensifs), distribué 1 passe décisive et contré 1 tir en 18 minutes sur le parquet de la Zalgirio Arena. Livio Jean-Charles n'est pas entré en jeu.

Deux jours après sa solide sortie en LKL, Joffrey Lauvergne a pu inscrire 8 points à 4/7, prendre 1 rebond et donner 2 passes décisives en 11 minutes. L'Olympiakos se reprend après sa défaite surprise la semaine dernière sur le parquet de l'Alba Berlin (90-75), le club grec reste quatrième de l'EuroLeague avec un bilan de 16 victoires et 8 défaites. Le Zalgiris Kaunas est dernier avec 7 victoires et 17 défaites.