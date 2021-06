Moustapha Fall avec Livio Jean-Charles à l'Olympiakos ?

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Auteur d'une très belle saison avec l'ASVEL en EuroLeague et en Jeep ELITE, Moustapha Fall (2,18 m, 29 ans) s'est mis en valeur aux yeux de l'Europe du basket. A tel point que de grosses cylindrées souhaitent le faire venir. Selon les informations de LiveSport, confirmées par celles d'EuroHoops et de BeBasket, l'Olympiakos Le Pirée est en discussions avec l'international français. D'autres clubs, notamment l'AS Monaco et des formations espagnoles, étaient intéressés, mais ne sont pas en mesure de rivaliser avec le salaire offert par l'institution de la banlieue athénienne selon nos informations.

Là-bas, l'ancien joueur de Villemomble, Poitiers, Monaco, Antibes, Chalon, Sakarya, Krasnodar et Ankara pourrait retrouver un autre ancien joueur de l'ASVEL, Livio Jean-Charles. En 54 matches de Jeep ELITE et EuroLeague cette saison, le poste 5 a tourné à 9,5 points à 73,8% de réussite aux tirs, 5,5 rebonds et 1,9 passe décisive en moins de 22 minutes.

L'Olympiakos Le Pirée n'évolue qu'en EuroLeague concernant l'équipe première. Sur la saison écoulée, elle a terminé douzième avec 16 victoires et 18 défaites. L'équipe actuellement dirigée par Georgios Bartzokas dispute également de nombreux matches amicaux au cours de la saison.