Moustapha Fall s'amuse contre le Maccabi, le Fenerbahçe de De Colo en pleine tourmente

EUROLEAGUE

Crédit photo : Olympiacos BC

Outre les deux deux défaites des deux clubs français (77-98 pour Monaco à l'Anadolu Efes et 60-80 pour l'ASVEL contre Barcelone), la 11e journée d'EuroLeague a notamment été marqué par l'incroyable premier quart-temps de l'Olympiakos face au Maccabi Tel-Aviv. Vainqueurs 90-73, les gars du Pirée ont démarré par un exceptionnel 35-8, pouvant notamment compter sur la large panoplie de Moustapha Fall. L'international français a cumulé 12 points à 5/8, 11 rebonds, 5 passes décisives et 2 interceptions pour 27 d'évaluation en 29 minutes. Idéal pour se mettre en confiance avant le derby éternel contre le Panathinaïkos lundi prochain... Côté israélien, en instance de départ, Mathias Lessort n'était pas sur la feuille de match.

Un autre vice-champion olympique a connu moins de réussite : Nando De Colo, qui s'enfonce dans la crise avec le Fenerbahçe Istanbul. Si l'Arrageois s'est bien remis individuellement du plus mauvais de sa carrière EuroLeague (-6 d'évaluation) en terminant avec une note finale de 26 à Kaunas (17 points à 5/10, 4 rebonds et 5 passes décisives), le club turc a été battu par la lanterne rouge (75-86) et plafonne à la 15e place du classement.

La Russie cartonne

Enfin, sur les autres parquets, les équipes russes ont été à la fête : l'UNICS Kazan (85-71 contre l'ALBA Berlin), le CSKA Moscou (80-74 à Vitoria) et le Zénith Saint-Pétersbourg (74-70 face à Milan) se sont tous imposés ! De fait, l'Olimpia laisse filer le duo Madrid - Barcelone en tête de l'EuroLeague.

