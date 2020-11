Nando De Colo arrêté un mois

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Vendredi soir, Nando De Colo est sorti après seulement un peu plus de 2 minutes de jeu contre le BC Khimki Region. L'arrière français s'est blessé au mollet droit et le Fenerbahçe Istanbul annonce d'ores et déjà que son joueur va manquer le prochain mois de compétition. Après 7 matchs d'EuroLeague, le Nordiste tournait à 13 points, 3,6 passes décisives, 3,4 rebonds et 1,4 interception de moyenne.