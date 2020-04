Nando de Colo dans le 5 majeur de la décennie 2010-2020 de l'EuroLeague

Nando de Colo, après sept saisons en EuroLeague (une à Valence, cinq au CSKA Moscou et une, en cours, au Fenerbahçe Istanbul) intègre le 5 majeur de la décennie 2010 - 2020 de l'EuroLeague. Une consécration qui vient saluer la régularité du Français pendant la période. L'arrière de l’équipe de France se hisse ainsi au-dessus de grands noms du basket européen. C'est une reconnaissance pour le natif du Pas-de-Calais, qui a su allier les belles performances individuelles en finissant MVP lors de la saison 2015/16 mais aussi les performances collectives avec notamment deux titres de champion, en 2016 et 2019.

He started the decade as a promising Turkish Airlines EuroLeague rookie and finished it having reached the greatest heights possible!



The latest player to be revealed as a member of the 2010-20 EuroLeague All-Decade team is none other than @NandoDeColo #EuroLeague20 pic.twitter.com/l3huhhk4Eo