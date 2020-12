Nando De Colo dans le groupe pour affronter l'ALBA Berlin ce jeudi

EUROLEAGUE

De retour à l'entraînement samedi dernier, après un mois d'arrêt à cause d'une blessure au mollet, Nando De Colo s'apprête à retrouver la compétition. Le Fenerbahçe Istanbul annonce qu'il fait partie du groupe sélectionné pour affronter l'ALBA Berlin ce jeudi pour la 13e journée de l'EuroLeague.

Après 4 défaites de suite, l'équipe d'Igor Kokoskov a retrouvé la victoire la semaine passée et affiche un bilan de 5 victoires et 7 défaites. A 33 ans, l'arrière français tourne à 13 points, 3,6 passes décisives, 3,4 rebonds, 1,4 interception et 5 fautes provoquées pour 15,9 d'évaluation en 25 minutes de moyenne en EuroLeague (7 matches).