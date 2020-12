Nando De Colo de retour à l'entraînement

Arrêté un mois après s'être blessé au mollet début novembre contre le BC Khimki Region, Nando De Colo (1,96 m, 33 ans) a repris l'entraînement ce samedi. En son absence, le Fenerbahçe Istanbul a enchaîné les défaites (quatre de suite en EuroLeague) avant de retrouver la victoire jeudi sur le parquet du Zénith Saint-Pétersbourg.

Great feeling to finally be able to practice with the team...