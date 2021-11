Nando De Colo devient le 3e meilleur marqueur de l'histoire des Coupes d'Europe

S'il co-détient la meilleure marque d'un Français en C1 depuis 1958, avec 39 points (contre Baskonia, en octobre 2019), Nando De Colo (1,96 m, 34 ans) est devenu le 3e meilleur marqueur de l'histoire des Coupes d'Europe. Le MVP de la saison 2015-2016 d'EuroLeague continue d'écrire l'histoire, avec ses 18 points inscrits ce jeudi au CSKA Moscou, où il a gagné l'EuroLeague à deux reprises (2016 puis 2019).

