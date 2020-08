Nando De Colo élu dans l'équipe de la décennie de Valence

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Une de plus. Ce n'est pas la plus belle récompense que vient de recevoir l'arrière français, mais comme à son habitude Nando De Colo l'a accueillie avec plaisir. « Merci beaucoup à tous les fans », a-t-il commenté en Espagnol, sur Twitter. Déjà nommé dans l'équipe type de l'EuroLeague de ces dix dernières années, le Nordiste vient d'être élu par les fans dans le cinq majeur de Valence, via les réseaux sociaux de l'EuroLeague. Joueur le plus rapide de la C1 à passer la barre des 3000 points inscrits, l'ancien NBAer a ainsi eu la faveur de 84,1% des votants derrière Fernando San Emeterio, l'infatigable (36 ans) et le fidèle (bientôt 6 saisons à Valence) soldat espagnol.

Nando De Colo face à Tony Parker et Kim Tillie, un soir de novembre 2011 à l'Astroballe (photo : Valencia Basket Club)

Arrivé sur la côte méditerranéenne espagnole à l'été 2009, l'international français gardera un souvenir mémorable de son passage à Valence. Jusque-là malheureux sur la scène européenne (défaite sur le fil en finale de l'EuroChallenge avec CB), il a remporté l'EuroCup en 2010, avec Florent Pietrus, puis a été finaliste de l'épreuve en 2012. Avant de connaître les sommets européens avec le CSKA Moscou et le Fenerbahçe.